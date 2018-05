Die Haltestellen im Schneeberg-Rax-Gebiet

07.05.2018, 00:00 Uhr

Die Termine in der Nähe

6. Juni, 18 Uhr: "Piccola Italia in Köttlach", Dorfg. 1, Enzenreith. Reservierungen: 02662/425144. Juli, 18 Uhr: "Piccola Italia in Köttlach", Dorfg. 1, Enzenreith. Reservierungen: 02662/4251427. Juli, 19.30 Uhr: "Bier & More", Hotel Payerbacherhof, Payerbach. Infos: 02666/5243013. August, 18.30 Uhr: "Über den Dächern von Wimpassing", Restaurant Skyline, Wimpassing. Infos: 02630/3456626. August, 17 Uhr: "Smokey Jazz", Seminar-Park-Hotel Hirschwang, Trautenberg-Str. 1, Reichenau. Infos: 02666/5811029. August, 18 Uhr: "Piccola Italia in Köttlach", Dorfg. 1, Enzenreith. Reservierungen: 02662/425146. September, 19 Uhr: Auf Loos geht's los", Looshaus am Kreuzberg, Payerbach. Infos: 02666/52911