Ein Übungsszenario, das kürzlich in Wimpassing Realität wurde

03.05.2017, 14:48 Uhr

Rauchentwicklung in der Kindergartenküche in Loipersbach.

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Erst am 25. April brannte es in der Kindergartenküche von Wimpassing wirklich (die BB berichteten).Nun war ein Feuer in einer Kindergartenküche Bestandteil der Feuerwehr-Übung in Loipersbach. "Als eine der Pädagoginnen gegen 9.30 Uhr Rauch im Bereich der Küche bemerkt wurde von ihr die Notrufmeldung in der Bezirksalarmzentrale abgesetzt und sofort mit der Evakuierung der Kinder begonnen", schildert Loipersbachs Feuerwehrkommandant Jürgen Panholzer.Vorbildlich empfand Panholzer die Ausstattung aller wichtigen Räumlichkeiten des Kindergarten mit Rauchmeldern, damit im Ernstfall ein Brand rasch bemerkt werden könnte.

Ein Kind fehlte

Von der Bezirksalarmzentrale wurde die Feuerwehr Loipersbach zum Kindergarten in die Korngasse alarmiert. Panholzer: "Sofort wurde ein Atemschutztrupp in den teils verrauchten Kindergarten geschickt und der 'Brand' bekämpft. Auch mit dem Lüften der Räumlichkeiten wurde begonnen. Von den Betreuerinnen des Kindergarten wurde das Fehlen eines Kindes gemeldet, dieses konnte rasch vom Atemschutztrupp gefunden und 'gerettet' werden."Die Übung wurde von langer Hand vorbereitet. Kommandant Panholzer: "Es waren bereits vor einigen Tagen drei Kameraden im Kindergarten zu Gast. Bei diesem Besuch wurden die Geräte der Feuerwehr vorgestellt und gemeinsam mit den Pädagoginnen das richtige Verhalten im Brandfall trainiert."