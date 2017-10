Flatzer Wand-Tour endete tödlich

16.10.2017, 07:15 Uhr

Vermisster (55) wurde im Bereich des Doppelsteiges tot aufgefunden.

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Am Sonntagabend lief eine groß angelegte Suche nach einen vermissten Mann aus Neudörfl im Burgenland im Bereich der Flatzer Wand (die BB berichteten).Die Suchaktion nahm leider kein glückliches Ende. Der 55-Jährige wurde von den Suchtrupps tot beim sogenannten Doppelsteig aufgefunden. Er dürfte in dem Gelände, das in Bergführer-Literatur als "Genusskletterei mit Schwierigkeitsgrad 2" beschrieben wird, abgestürzt sein.