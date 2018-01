Holper-Pisten: zwei ganz miese Fahrbahnen

20.01.2018, 00:00 Uhr

Zum heißen Anwärter auf die Favoritenrolle punkto schlechte Straßen mausert sich die Bezirkshauptstadt.

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Die Bezirksblätter machen sich gemeinsam mit der Leserschaft auf die Suche nach den schlimmsten Straßen im Bezirk Neunkirchen. "Macht's is doch a bissl schwieriger: sucht's eine nicht kaputte Straße" – solche und ähnliche Kommentare trudelten in der Redaktion ein als die Bezirksblätter dieses Aktion gestartet haben.Die Suche nach der schlimmsten Straße des Bezirks ist natürlich ein wenig mit einem Augenzwinkern zu sehen ist. Schließlich werden Straßen nicht nur befahren, sondern sind auch stets den Umwelteinflüssen wie Frost ausgesetzt.Dennoch wird der Bürgermeister, in dessen Gemeindegebiet die schlimmste Fahrbahn liegt, von den Bezirksblättern mit einem "Preis" ausgezeichnet.Besonders viele Hinweise auf schlechte Straßen kommen zu Neunkirchen. Alleine SPÖ-Stadtrat Günther Kautz kennt einige Negativ-Beispiele – wie zum Beispiel die Schreckgasse (wurde mehrfach genannt) oder die Friedhofsstraße.

Kautz hat in seiner Eigenschaft als zuständiger Stadtrat für Gemeindestraßen überschlagen, wie viel Geld Neunkirchen für eine Rundum-Sanierung in die Hand nehmen müsste. Der SPÖ-Mandatar: "Ca. 5 bis 6 Millionen Euro. Zirka zwei Millionen Euro, um die ganz kaputten Straßen zu machen, wären dringend notwendig."