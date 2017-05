Nach Einbruchsdiebstählen im Bezirk: Rumäne (34) in Holland verhaftet

05.05.2017, 10:26 Uhr

Sein Komplize (31), mit dem er auch in Amstetten "gearbeitet" haben soll, wurde an der Grenze Klingenbach festgenommen.

BEZIRK NEUNKIRCHEN (LPD). Beamte des Landeskriminalamtes führten seit Ende September des Vorjahres Erhebungen gegen eine rumänische Tätergruppe. Die Rumänen sollen zwischen August und Oktober 2016 vier Einbruchsdiebstähle in Firmen in den Bezirken Amstetten und Neunkirchen begangen haben. Dabei sollen sie drei Fahrzeuge, einen Tresor und eine Vielzahl an Werkzeugen gestohlen haben. Weiters werden sie verdächtigt, im Oktober 2016 bei einem Ladendiebstahl in Tirol (Bezirk Schwaz) mehrere Kosmetikartikel gestohlen zu haben. Die Gesamtschadenssumme beläuft sich auf 113.500 Euro.

Festnahmen an der Grenze und in Holland

Der 31-jährige Verdächtige wurde bereits am 14. März 2017 aufgrund einer Festnahmeanordnung im Zuge seiner Einreise nach Österreich auf der Grenzkontrollstelle Klingenbach festgenommen. Bei seiner Einvernahme war er geständig. Der 34-jährige Beschuldigte wurde auf Grund eines Europäischen Haftbefehls am 11. April dieses Jahres in Holland festgenommen. Er zeigte sich bei der Einvernahme nicht geständig.