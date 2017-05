Polin (25) irrte am Schneeberg in felsigem Gelände umher

07.05.2017, 13:04 Uhr

Hubschrauber spürte vermisste Frau auf.

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Eine polnische Kletterseilschaft war am Nachmittag des 6. Mai im Bereich „Hintere Stadelwand“ am südlichen Schneeberg unterwegs. Beim Abstieg am späten Nachmittag trennte sich das Paar aus ungeklärten Gründen am sogenannten „Stadelwandsattel“.Nachdem die 25-Jährige nicht beim Parkplatz auf der Höllentalstraße erschien, verständigte ihr Begleiter um 21 Uhr die Polizei. Etwas später wurde die Bergrettung Reichenau alarmiert, die mit 17 Mann zu einer Personensuche aufbrach. Unterstützt wurden sie vom Hubschrauber des Innenministeriums, der die Frau im unwegsamen Gelände mittels Wärmebildkamera orten konnte. Gegen 0.30 Uhr konnte die Frau in einer Schuttrinne gefunden werden. Wegen der hohen Steinschlaggefahr war der Einsatz für alle beteiligten Personen nicht ungefährlich. Nach etwa vier Stunden konnte der Einsatz unfallfrei abgeschlossen werden.