Vincenta Prüger bei Landespreisträgerkonzert im Festspielhaus St. Pölten

23.04.2017, 20:25 Uhr

Vincenta spielte auf der Blockflöte das zeitgenössische Werk „Die Sternschnuppe über Wien“ von Johannes Kobald, der beim Konzert sogar anwesend war. Begleitet wurde sie von FL Mag. Martina Glatz. Vincenta wird für die Musikschule am 29. Mai 2017 beim Bundeswettbewerb „Prima la Musica“ in St. Pölten antreten.Sie wurde allseits gelobt für ihren schönen Klang, ihr gutes Zusammenspiel mit mir am Klavier und ihre reife und ausdrucksvolle Interpretation des Werkes. Wir wünschen Vincenta alles Gute für den kommenden Bundeswettbewerb.