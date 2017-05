Wer ist dieser Franz Zumpf eigentlich?

08.05.2017, 11:01 Uhr

Der neue Ternitzer Polizeichef im sehr persönlichen Gespräch.

Ein Familienmensch

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Mit 1. Mai wurde Franz Zumpf zum Kommandanten der Polizeiinspektion Ternitz bestellt (die BB berichteten). Doch wer ist der 54-jährige Chefinspektor, der im August 1982 Gendarm wurde und in der Leitung der Polizeiinspektion Ternitz Höhepunkt seiner Karriere sieht?"Ich habe Einzelhandelskaufmann gelernt und war beim Autohaus Poly beschäftigt bevor ich zur Gendarmerie gegangen bin", so Zumpf. Im Sternzeichen Waage versucht der 54-Jährige die Polizeiarbeit hinter sich zu lassen, wenn er die Dienststelle verlässt. Zumpf: "Für die Entspannung betreibe gerne Sport und bin mit meiner Familie unterwegs."Der Weg zur Leitung einer Dienststelle scheint bei Zumpf vorgezeichnet gewesen zu sein. Seit 2001 übte er in der Neunkirchner Dienststelle die Funktion des stellvertretenden Kommandanten aus: "Und ab 2010 war ich Stellvertreter in Ternitz."

Zwei Mal krachten Schüsse

Suche nach persönlichem Stil

Sicherheitspartner hilft

Während seiner Laufbahn musste Zumpf bisher zwei Mal zur Schusswaffe greifen: "Einmal nach sechs Monaten im Gendarmereidienst, in Hirtenberg. Da haben wir einen verfolgt. Die letzte Schussabgabe waren Schreckschüsse in Neunkirchen wegen eines gestohlenen Autos."Was macht ein Polizeichef eigentlich außer Streife zu fahren? Zumpf: "Er muss die Dienstpläne koordinieren, dafür sorgen, dass das ein gutes Arbeitsklima aufrecht bleibt. Und wir müssen bei der Bevölkerung präsent sein, damit die Leute wissen, dass sie zu uns kommen können und sollen, wenn sie etwas brauchen."Zumpf ist sich sicher, dass jeder Chef seinen eigenen Führungsstil hat: "Ich werde den Großteil, der in der Dienststelle eingeführt wurde beibehalten, aber auch meinen persönliche Linie einbringen. Die muss ich aber erst finden." Zumpf würde mit 62 in Pension gehen – das würde für ihn sieben Jahre als Kommandant bedeuten.Die Brennpunkte im Einzugsgebiet der Polizeiinspektion Ternitz? "Dort, wo viele Leute zusammenkommen. Im Sommer das Freibad, im Winter der Eislaufplatz. Wenn es da Probleme gibt, werden wir – vielleicht durch den neuen Sicherheitspartner – darauf aufmerksam gemacht und entsprechende Schritte setzen", so der Neo-Kommandant.