Zaunteam lädt zur Hausmesse am 29. April

24.04.2017, 08:32 Uhr

Von 9 bis 17 Uhr dreht sich alles um Tore und Zäune.

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Das Zaunteam Schneebergland in Gloggnitz, Auestraße 101, organisiert für 29. April, von 8-17 Uhr, seine Hausmesse. Dabei können Gäste die Neuigkeiten am Zaun- und Tor-Sektor in Augenschein nehmen. Und mit etwas Glück lässt sich auch ein iPad Air2 gewinnen. Während die Großen in die Zaunausstellung vertieft sind, können die Kleinen die Hüpfburg und Malecke nutzen. Für Kaffee und Kuchen ist ebenfalls gesorgt.