Grüne bringen "Free Lunch Society" nach Neunkirchen!

22.04.2018, 13:16 Uhr

Neunkirchen : Sparkassensaal der Musikschule | Grüne holen „Free Lunch Society“ nach Neunkirchen!Die Grünen Neunkirchen freuen sich am 26. April 2018 einen spannenden Filmabend „Film im Gespräch“ mit anschließender hochkarätiger Podiumsdiskussion veranstalten zu können. Gemeinsam mit der Grünen Bildungswerkstatt NÖ und der Grünen Wirtschaft zeigen wir den ersten Kinofilm zum Bedingungslosen Grundeinkommen BGE!Ein besonderer Dank gilt dem Obmann der Grünen Bildungswerkstatt NÖ Andreas Piringer für die Organisation und Moderation, sowie der Grünen Wirtschaft für die finanzielle Unterstützung! Weiters freuen wir uns die Bundessprecherin der Grünen Wirtschaft Sabine Jungwirth am Podium begrüßen zu dürfen.

Zum FilmDas bedingungslose Grundeinkommen bedeutet Geld für alle – als Menschenrecht ohne Gegenleistung! Visionäres Reformprojekt, neoliberale Axt an den Wurzeln des Sozialstaates oder sozialromantische linke Utopie? Je nach Art und Umfang zeigt das Grundeinkommen sehr verschiedene ideologische Gesichter. Entscheidend ist das eigene Menschenbild, welche Seite der Medaille man sieht: Inaktivität als süßes Gift, das die Menschen zur Faulheit verführt, oder Freiheit von materiellen Zwängen als Chance, für sich selbst und für die Gemeinschaft. Brauchen wir tatsächlich die Peitsche der Existenzangst, um nicht träge vor dem Fernseher zu verkommen? Oder gibt nicht deshalb die Erwerbsarbeit unserem Leben Sinn und sozialen Halt, weil wir es seit Jahrhunderten nicht anders kennen? Und weil wir nie gemeinsam die Freiheit hatten, uns anders zu verwirklichen?Unbestritten ist das Grundeinkommen eine kraftvolle Idee: Land, Wasser und Luft sind Geschenke der Natur. Sie unterscheiden sich von Privatbesitz, den einzelne Menschen erwirtschaften. Wenn wir aber Reichtum aus der Natur, aus den Gemeinressourcen schöpfen, gehört dieser Reichtum in gleichem Maße uns allen. Von Alaskas Ölfeldern über die kanadische Prärie, zu Washingtons Denkfabriken und zur namibischen Steppe nimmt uns der Film mit auf eine große Reise, und zeigt uns, was das führerlose Auto mit den Ideen eines deutschen Milliardärs und einer Schweizer Volksinitiative zu tun hat.FREE LUNCH SOCIETY, als weltweit erster Kinofilm über das Grundeinkommen, widmet sich einer der entscheidendsten Fragen unserer Zeit.Regie: Christian Tod / Drehbuch: Christian Tod / Kamera: Lars Barthel, Joerg Burger / Schnitt: Cordula Werner, Elke Groen / Musik: Peter Rösner / Ton: Peter Rösner / Produktion: Golden Girls Filmproduktion, OVALmedia Cologne / Produzenten: Arash T. Riahi, Karin C. Berger, Robert Cibis, Lilian FrankÖsterreich/Deutschland 2017 / 95 MinutenAusführliche Informationen und Trailer zum Film unter: www.filmladen.at/free.lunch.society