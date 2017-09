Reaktion ...

01.10.2017, 00:00 Uhr

... von ÖVP-NR Hans Rädler und ÖVP-LA Hermann Hauer zu Religion raus aus den Schulen.

Eine Erkenntnis des Verfassungsgerichthofes stellt klar: "Das Kreuz ist ohne Zweifel zu einem Symbol der abendländischen Geschichte geworden" und hat somit seine Berechtigung in den Österreichischen Schulklassen angebracht zu werden. Kögler sollte sich einmal das Religionsunterrichtsgesetz zu Gute führen. Dort heißt es in Österreichischen Pflichtschulen haben Kreuze zu hängen, wenn die Mehrheit der Schüler dem christlichen Glauben angehören. Kögler solle lieber konkrete Vorschläge für die Zukunft der Region vorlegen und nicht mit absurden Diskussionsbeiträgen an die Öffentlichkeit gehen.