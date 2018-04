Schlüsselübergabe für 14 geförderte Wohnungen in Raach

22.04.2018, 00:00 Uhr

"Grünes Wohnen" in einem ruhigen Waldstück.

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Es klingt idyllisch: die 14 geförderten Wohnungen liegen mitten in der Natur, eingebettet in einem ruhigen Waldstück, nahe dem Ortsteil Schlagl. Durch leistbare Kosten sowie moderner und effizienter Ausstattung bieten die Wohneinheiten der "Erste BGLD Gemeinnützige Siedlungsgenossenschaft" eine hohe Lebens- und Wohnqualität. Am 19. April fand die Schlüsselübergabe an die Wohnungsmieter statt. Pfarrer Stanislaw Skorzybut übernahm die Segnung der Wohnhausanlage.