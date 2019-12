aus Neusiedl am See

Fast frühlingshaft gab sich das Wetter am Stefanietag.

Wir entschieden uns zu einem Spaziergang in Podersdorf.

Der Wind blies dann doch stärker, dass war das richtige Wetter für die Kitsurfer,es waren viele unterwegs.

Bitte die Bilder in Groß anschauen.