aus Neusiedl am See

Bei der letzten Gemeinderatssitzung des Jahres 2019 haben die Volkspartei (ÖVP) und die Liste Gemeinsam für Jois (GFJ) gemeinsam das Budget für 2020 beschlossen.

JOIS. Mit diesem Beschluss wurde auch die Finanzierung für den notwendigen Kindergarten-Zubau mit einer zeitnahen Umsetzung gesichert. Im Zuge der Erweiterung wird auch die Kinderkrippe dorthin verlegt. Der Zubau soll bis 2021 abgeschlossen werden.

Höchste Priorität

„Das Wohl der Kinder steht für uns an erster Stelle. Mit diesem Zubau machen wir den Kindergarten und die Kinderkrippe zukunftsfit für die kommenden Generationen, weshalb wir den Zubau möglichst zeitnahe umsetzen wollen. Das Projekt hat für uns daher höchste Priorität. Wir haben gut gewirtschaftet, daher müssen wir für den Zubau auch keine neuen Kredite aufnehmen. Durch die Verlegung der Kinderkrippe zum Kindergarten, schaffen wir auf der anderen Seite auch in der Volksschule mehr Platz“, erörtert Bürgermeister Hannes Steurer. Auch aufgrund der zuletzt steigenden Geburtenrate will man die Erweiterung möglichst rasch umsetzen. Der Beschluss erfolgte auch in Rücksprache mit den Pädagoginnen der Gemeinde.

Neues Gemeindezentrum und Grillplatz

Unter anderem wird im neuen Budget auch die Planung eines neuen Gemeindezentrums oder eines neuen Grillplatzes berücksichtigt. ÖVP und GFJ segneten das Budget für 2020 ab. Die SPÖ stimmte dagegen. Sie spricht sich für ein komplett neues Schulzentrum aus, die dafür notwendigen Optionsverträge für entsprechenden Grundstücke konnte sie jedoch unter anderem nicht vorlegen. Der hohe Planungs- und Kostenaufwand widerspricht zudem aus der Sicht der beiden anderen Fraktionen dem Ziel einer bedarfsgerechten und zeitnahen Realisierung.

Fairtrade-Projekt

Im Zuge des FAIRTRADE-Projektes der Gemeinde hat sich zuletzt auch – im Verlaufe einer Ausschusssitzung – ein Arbeitskreis mit Vertretern aller Fraktionen formiert. Neben dem FAIRTRADE-Beauftragen Sascha Krikler (ÖVP), gehören auch Julia Haltschuster (ÖVP), Karin Richter (SPÖ) und Ingrid Fischbach (GFJ) diesem an. Darüber hinaus wird auch der örtliche SPAR in Jois verstärkt das FAIRTRADE-Angebot als Nahversorger berücksichtigen. „Es freut mich sehr, dass wir bislang alle Anforderungen positiv voranbringen konnten. Wir liegen deshalb gut im Zeitplan. Am 1. Mai soll im Zuge der Joiser Genussmeile die offizielle Ernennung zur FAIRTRADE-Gemeinde erfolgen. Auch ein Weltladen wird im Zusammenhang dieses feierlichen Anlasses dabei sein“, hält Gemeindevorstand Krikler fest.