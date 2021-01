Von 18. Jänner bis 3. Februar ist ein Schienenschleifzug der ÖBB, für nächtliche Schleifarbeiten auch im Bezirk Neusiedl unterwegs.

BEZIRK NEUSIEDL/SEE. Das Schleifen der Schienen soll den Lärmpegel entlang der Bahnstrecken reduzieren und die Leistungsfähigkeit, sowie die Lebensdauer der Schienen erhöhen. Dafür ist ein rund 70 Meter langer Schienenschleifzug mit 2.500 PS von 18. Jänner bis 3. Februar auch im Burgenland unterwegs. An dessen Boden befinden sich 24 Schleifmotoren, die Unebenheiten an den Schienenoberflächen wieder ausgleichen. In einer Nacht schafft der Schienenschleifzug etwas mehr als drei Kilometer.

Nächtlicher Einsatz



Die Arbeiten finden aufgrund des dichten Bahnverkehrs und um den Zugverkehr so wenig wie möglich zu beeinflussen, in der Nacht statt. Dafür bittet die ÖBB um Verständnis für die Lärmentwicklung, zu der es kommen kann.

Die Arbeiten finden in folgenden Bereichen statt: