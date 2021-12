Jois setzt auf E-Mobilität und Klimaschutz

Die Weinbaugemeinde am Neusiedler See setzt auf eine nachhaltige und umweltschonende Dorfentwicklung. Im Gemeindevorstand wurde daher zuletzt einstimmig die Anschaffung eines E-Auto beschlossen. Das Fahrzeug wird für etwaige Erledigungen in der Ortschaft, etwa im Bereich des Bauhofs, der Kläranlage oder der Altstoffsammelstelle eingesetzt werden.

Jois gilt nicht zuletzt aufgrund seines Status als erste FAIRTRADE-Gemeinde im Bezirk als Pionier in Bezug auf eine nachhaltige Entwicklung. Der Ort setzt jetzt auch verstärkt auf elektronische Mobilität. Dank des EU-Förderprojekts Modra betreibt die Marktgemeinde Jois bereits seit 2019 eine E-Ladestation, wo der Akku von zwei Elektroautos gleichzeitig geladen werden kann. Darüber vermietet die Tourismusgemeinde auch sechs E-Bikes für die Bevölkerung und Urlaubsgäste. Mit dem Ankauf eines E-Fahrzeugs zur Unterstützung der Gemeindearbeit wurde zuletzt der nächste Schritt gesetzt. Die Fahrzeugbatterie wird mit sauberem Strom der gemeindeeigenen Photovoltaikanlage geladen.

Das klimaschonende und überdachte E-Transporter der Firma Graf Carello schafft insgesamt 180 Kilometer. Der Beschluss wurde bei der letzten Sitzung einstimmig im Joiser Gemeindevorstand abgesegnet. „Die Marktgemeinde Jois unterstützt aktiv eine nachhaltige und umweltschonende Dorfentwicklung. Im Sinne der Energiewende setzen wir mit der Anschaffung eines E-Fahrzeugs für die Gemeinden den nächsten wegweisenden Schritt in die Zukunft. Damit ersparen wir uns nicht nur Spritkosten, sondern sind aufgrund unserer ortseigenen Ladestation auch autonomer“, so Bürgermeister Hannes Steurer.