Die besten Nachwuchs-Spengler des Burgenlands zeigten beim Landeslehrlingswettbewerb in der Berufsschule Mattersburg ihr Können.

MATTERSBURG. Maximilian Pfeffer vom Lehrbetrieb Fleischhacker GmbH in Gols ging dabei als Landessieger hervor.

Fundament für Berufserfolg

Auf Platz zwei landete Marcel Kager vom Lehrbetrieb Hammerschmiedt Spenglerei und Abdichtung GmbH in Sigleß. Den dritten Platz auf dem Stockerl eroberte Marlon Frank vom Lehrbetrieb Dachdeckerei Sommer GmbH in Mörbisch am See.

Landesinnungsmeister Jürgen Grassel:



„Das waren Top-Leistungen unserer Lehrlinge. Wir können auf unseren Berufsnachwuchs sehr stolz sein. Mit ihrer Berufswahl haben die Jugendlichen das Fundament für eine erfolgreiche Berufslaufbahn gelegt. Ich gratuliere den Siegern des diesjährigen Landeslehrlingswettbewerbs und bedanke mich ganz besonders bei den Lehrbetrieben, die dafür sorgen, dass junge Menschen eine solide Ausbildung erhalten.“

Die Landesinnung der Dachdecker Glaser und Spengler hat 214 Mitglieder, die 44 Lehrlinge ausbilden.