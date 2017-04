Althof Fest bei Frauenkirchen Burgenland

17.6. von 10:00 bis 19:00 und am 18.6. 10:00 bis 17:00Wenn Künstler Urlaub machen, ist ihr grösstes Vergnügendiese kreative Freizeit mit einem Fest zu krönen.Wir verbringen eine sportlich, kreative, aktive Woche am Reithofund zeigen beim abschließenden Althof Fest nicht nur unser Kunsthandwerk, sondern auch all unser Können und die Erfahrung der letzten Jahre.Interessante Vorführungen, Rätselspiele mit tollen Preisen,Kinderschminken, basteln für klein und GROß, ....

Unser Gastgeber der Reithof rundet das Programm dieses Festes mitPonyreiten, Vorführungen und Kutschenfahrten ab.Dazu Essen, Trinken, Weinverkostung und vieles mehr.Wird ein typisch aktiv - relaxtes Künstlertreff - Fest.Der Althof liegt nur 2 km von Frauenkirchen und nur1 Autostunde von Wien entfernt, also einfach vorbei kommenund mitmachen. Eure Eva