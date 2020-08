NÖ. Eine Gemeinde gilt als Stadt, wenn sie mehr als 10.000 Einwohner hat. In Österreich haben wir somit genau 71 Städte. Da wäre es doch gelacht, wenn hier kein Traumurlaub möglich wäre!

Reise durchs Land

"Besonders schön ist es in Hallstadt (Salzkammergut/Oberösterreich). Für längere Strecken bietet sich auch der Neusiedlersee in Neusiedl am See/Burgenland an", rät eine Mitarbeiterin des Reisebüros Wachter-Reisen in Lilienfeld.

Wahre Romantiker haben in Gmunden (OÖ) mit Sicherheit viel Freude: Am schönen Traunsee wimmelt es von Schlössern und Schlosshotels. Wo es auch schön ist: Wien. Obwohl es eine Großstadt ist, hat es mit unter anderem den traditionellen Kaffeehäusern und dem Hundertwasser-Haus einige schöne Plätze zu bieten. Für ein bisschen mehr "Meer" sollte man nach Klagenfurt am Wörthersee fahren. Das blaue Gewässer bringt ein gewisses Mittelmeer-Gefühl mit, was im sonst bergigen Österreich eher eine Seltenheit ist. Wenn man es jedoch bergig mag, so ist Innsbruck (die "Hauptstadt der Alpen" und Tirols) nicht nur eine Fahrt wert.

Klar ist jedoch, man braucht nicht sieben Stunden nach Kroatien zu fahren. "Wir haben eh so viele schöne Plätze hier!"