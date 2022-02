Den Einfluss der EU spüren wir in all unseren Lebensbereichen, doch oft ist uns dieser nicht bewusst. Häufig stellen wir uns die Fragen, was uns die EU bringt und welche Rolle Niederösterreich hier spielt. Diese Themen und noch viel mehr wollen wir im nächsten „Politik&“ besprechen.

Daher darf ich dich zu „Politik & Europa“ recht herzlich einladen. Diese Mal diskutieren Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner und Abgeordneter zum Europäischen Parlament Lukas Mandl nächsten Dienstagabend.

Moderiert wird die Diskussion von Bezirksblätter Chefredakteur Christian Trinkl.

Wann genau? Donnerstag, 01. Februar 2022, ab 18.00 Uhr

Wie kann ich teilnehmen? Der Stream wird am Donnerstag unter www.vpnoe.at/politik-und, sowie auf Facebook & Youtube ebenso wie hier auf MeinBezirk.at zur Verfügung stehen.

Wie kann ich Fragen stellen? Per Mail an politik-und@vpnoe.at oder in der Kommentarfunktion auf Facebook oder Youtube.