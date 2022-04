„Mein Garten“ ist ein liebevoll illustriertes Naturspiel für bis zu zwei Kinder ab anderthalb Jahren.

OÖ. Welche Tiere fliegen in der Luft? Was lebt in der Erde? Welche Blumen wachsen auf der Wiese? Mit dem Ravensburger Lernspiel „Mein Garten“ entdecken Kinder ab anderthalb Jahren heimische Tiere und Pflanzen wie Biene, Schmetterling oder Klee, auch wenn sie in der Stadt wohnen. Und beim Einsetzen der verschiedenen Lebewesen in die 3D-Gartenwelt erproben sie spielend ihre motorischen Fähigkeiten.



Details zum Spiel

Mein Garten

von Anna Oppolzer und Stefan Kloß

für ein bis zwei Kinder ab 1 ½ Jahren

Ravensburger Verlag

Im Naturspiel „Mein Garten“ lernen Kinder die heimische Tier- und Pflanzenwelt kennen und trainieren dabei spielend ihre motorischen Fähigkeiten.

Foto: Ravensburger Verlag

