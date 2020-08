Die Corona-Pandemie führte zum stärksten Emissionsrückgang seit dem Zweiten Weltkrieg. Das ist jetzt das Ergebnis einer wissenschaftlichen Analyse von 69 Ländern. Leicht gesunken sind zum Beispiel die Treibhausgasemissionen in der Landwirtschaft.

OÖ. Während der Hochphase der Corona-Pandemie lagen die globalen täglichen Kohlendioxidemissionen um etwa 17 Prozent unter denen des Vorjahres. Das ist das Ergebnis einer Studie des Global Carbon Projects der Universität Standford. Wissenschaftler haben dafür 69 Länder analysiert, die zusammen für 97 Prozent der weltweiten Kohlendioxidemissionen verantwortlich sind. Die meisten Emissionen entfallen auf Straßen- und Schienenfahrzeuge sowie die Industrie einschließlich Kraftwerke (jeweils 43 Prozent).

Der OÖ Bauernbund weist jetzt darauf hin, dass die Landwirtschaft ihre Treibhausgasemissionen von 2018 auf 2019 um 1,3 Prozent senken konnte. Allerdings werde die fünffache Menge an Kohlenstoffdioxid über Photosynthese gebunden.

„Die Landwirtschaft ist dabei ihre Produktionsmethoden an die veränderten Gegebenheiten, wie etwa durch Sortenwahl, Bodenbearbeitung etc. anzupassen. Doch nicht nur sie ist von der Klimakrise betroffen, sondern die gesamte Gesellschaft. Wir können nur gemeinsam an einem Strang ziehen und bewusst dagegen steuern“, ist Agrarlandesrat und Obmann des OÖ Bauernbundes Max Hiegelsberger überzeugt.