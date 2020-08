Der VFQ bietet Mädchen und jungen Frauen jetzt den Einstieg in drei Lehrberufe an. Ungefähr 15 Plätze sind bei den überbetrieblichen Ausbildungsangeboten noch frei.

OÖ. VFQ Gesellschaft für Frauen und Qualifikation bietet Mädchen und jungen Frauen nun Ausbildungen zur Tischlerin, zur Informationstechnologin und zur Applikationsentwicklerin an. Angesprochen werden sollen Mädchen und junge Frauen, die auf dem Arbeitsmarkt derzeit aus unterschiedlichen Gründen keine Lehrstelle finden.

„Die Covid-19-Krise hat zu Rekordarbeitslosigkeit und einem Mangel an offenen Stellen und Ausbildungsplätzen für Jugendliche geführt. Besonders jene, die es am Arbeitsmarkt ohnehin schon schwer hatten, hat diese Entwicklung besonders hart getroffen. Daher ist der Ausbau überbetrieblicher Ausbildungsangebote jetzt unbedingt notwendig", meint Soziallandesrätin Birgit Gerstorfer (SPÖ) bei ihrem Besuch in den VFQ-Ausbildungswerkstätten in Linz.

Orientierungsphase und Praktika

Die Ausbildungen beginnen mit einer mehrwöchigen Orientierungsphase, in der Stärken, Interessen und Fähigkeiten getestet sowie Einblicke in den Beruf gewonnen werden sollen. Später werden zusätzlich zur Berufsschule praktische Aufgaben bewältigt, fachliche und digitale Kompetenzen erworben sowie Praktika in Ausbildungsbetrieben absolviert. Die Teilnehmerinnen sollen einen passenden Ausbildungsplatz bei einem regionalen Betrieb finden.

„Dass unsere Teilnehmerinnen sehr motiviert, fleißig und gescheit sind, zeigt unsere hohe Erfolgsquote. Wir haben fast keine Lehr-Abbrecherinnen, tolle Zeugnisse nach den Berufsschulbesuchen und konnten im vergangenen Jahr mehr als 50 Prozent unserer Teilnehmerinnen nachhaltig auf dem ersten Arbeitsmarkt vermitteln“, berichtet Ulrike Bernauer-Birner, Geschäftsführerin der VFQ GmbH.

Die nächsten Ausbildungen, für die noch ungefähr 15 Plätze frei sind, beginnen im September.