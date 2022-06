10 Jahre Kollektiv Mühle Nikitsch

"Kaum zu glauben, wie die Zeit vergeht! Den Spruch, von dem wir immer dachten, dass wir ihn eigentlich nur von unseren Großeltern hören würden, kommt uns in letzter Zeit in der Mühle Nikitsch des Öfteren in den Sinn“, wundern sich die „Leute von der Mühle“.

Vor 10 Jahren haben sie die Mühle – ursprünglicher Firmensitz der Firma Romwalter und später als „Energiemühle“ zum Seminarzentrum umgebaut – entdeckt, gekauft und zu einem ihrer Lebensmittelpunkte gemacht. Das Kollektiv bestand damals aus 5 jungen Leuten, die ein gemeinsames Wohn- und Arbeits-Projekt am Land starten wollten. Heute, 10 Jahre später, gehören zum Mühlen-Kollektiv 10 Erwachsene und 6 Kinder, die nicht immer alle gleichzeitig, aber doch regelmäßig in der Mühle anzutreffen sind. Die Mühle ist Seminarhaus, kleiner landwirtschaftlicher Betrieb und Ort für politische Auseinandersetzung. Anlass genug zum Feiern mit Speis und Trank und viel Musik.

Ein tolles Projekt – ein tolles Fest – auf geht’s in die nächsten Jahrzehnte in der Mühle!

Musikalische Gratulanten

Musikalisch gratulierten das Tamburicaensemble Graničari aus Nikitsch, der Hor29 Novembar und auch das Stimmgewitter Augustin, den Rahmen gab ein entspanntes Gartenfest. Open Stage und Kinderprogramm luden zum Mitmachen ein.

Highlight Hudaki Village Band

Besonderes Highlight des Mühlenfests war dann der Auftritt der ukrainischen Musikgruppe Hudaki, die der Mühle seit vielen Jahren verbunden sind. Angesichts des Kriegs in der Ukraine und der Tatsache, dass ukrainische Staatsbürger, die als "Männer im wehrfähigen Alter" gelten, das Land nicht verlassen dürfen, war es bis zuletzt unsicher, ob Hudaki auch wirklich kommen konnten, aber es ist gelungen und der Auftritt war großartig!

Hudaki Village Band

Graničari

Hor29 Novembar

Stimmgewitter Augustin