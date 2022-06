Ria Giger hat sich voll und ganz der Natur verschrieben. Seit dem Jahr 2015 ist sie zudem zertifizierte Kräuterpädagogin. Wir haben sie in ihrem Garten in Pilgersdorf besucht.

PILGERSDORF. "Wenn einmal die Not ausbricht, lebe ich von meinem Garten", schmunzelt Ria Giger. Das große Interesse für die Natur - mit all ihren unterschiedlichen Eigenschaften und Wirkstoffen - wurde ihr quasi in die Wiege gelegt. "Meine Großmutter und meine Mutter behandelten meine Schwestern und mich schon als Kinder vorwiegend mit Heilmittel aus der Natur", erzählt die Pilgersdorferin. "Bei Halsweh oder Husten gab es einen Fichtenwipfelsaft oder Spitzwegerich mit Honig. Bei Fieber wurden unsere Füße in Essigpatscherl gepackt und bei Wunden wurden wir mit Pechsalbe versorgt."

Die Brennnessl ist eine wahre Wunderpflanze.

Die "Wunderwaffe"



"Und das die Brennnessel ein Unkraut ist, ist ein absoluter Irrglaube", erklärt die Kräuterpädagogin. "Im Gegenteil! Dieses Gartenkraut ist die Wunderwaffe schlechthin!" Die Brennnessel kann von der Wurzel bis hin zum Samen verwendet werden. Die Zubereitung frisch als Spinat oder getrocknet als Tee sei empfehlenswert. "Die Wirkstoffe der Brennnessel helfen zudem gegen Haarausfall, entgiften und entschlacken, fördern die Verdauung und wirken Nieren- und Blasenbeschwerden entgegen."

Hausmittel aus der Natur

Egal ob Insektenstiche, kleinere Wunden oder gar ein Sonnenbrand: In der Natur finden sich viele traditionelle Hausmittel. Wir haben Ria Giger um ihre Tipps gebeten:

Bienenstichen/Insektenstichen

Spitzwegerich-Blätter werden bei Insektenstichen aller Art eingesetzt. Sie wachsen praktisch überall. Zerkauen Sie ein Blatt im Mund (oder zerreiben Sie es ersatzweise gut zwischen den Fingern) und drücken sie dieses dann auf die Stichstelle. Das lindert den Schmerz sofort.

Sonnenbrand

Bei leichtem Sonnenbränden hilft eine "Lavendel-Rosen"-Mischung. Rosenblätter und Lavendel zehn Tage lang in pasteurisierten Essig einlegen. Dann die Tinktur in kleine Fläschchen abfüllen und bei Sonnenbrand mit etwas Wasser auf die Haut auftragen. Wird die Mischung kühl und trocken gelagert, hält sie mehrere Monate.

Prellungen/Gelenkbeschwerden

Beinwell ist seit Jahrtausenden als Heilpflanze bekannt, die Blätter der Pflanze werden bei Prellungen und Gelenkbeschwerden eingesetzt und wirken schmerzstillen. Die Blätter der Pflanze in ein Plastiksackerl geben und mit dem Nudelholz zerdrücken. Dann auf die betroffene Stelle legen (kann bei Bedarf auch mehrere Stunden lang angewendet werden).

Nur bekannte Kräuter verwenden!

"Aber wenn Sie etwas ein Kraut nicht genau einordnen können, lassen Sie es bitte stehen", betont Ria Giger abschließend. "Verwenden Sie nur Kräuter die Ihnen bekannt sind oder fragen Sie bei erfahrenen Kräuterpädagogen nach."