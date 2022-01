Kroatisch Minihof/Mjenovo. Wenn Marko Buczolich sich an seine Kindheit und Jugend in Minihof erinnert, klingt das wie aus dem Bilderbuch:

Hütten bauen, Indianercamp, spielen am Bach bei Vaters Pferdekoppel, auf den großen Kirschbaum bei der Schmiede klettern, später mit Freunden am Sportplatz oder bei „der Julka“ die Samstagnacht ausklingen lassen. Alles in Kroatisch Minihof/Mjenovo ganz selbstverständlich zweisprachig burgenländisch-kroatisch und deutsch.

Heimatverbunden

Marko Buczolich ist heimatverbunden.

Auch wenn er nicht mehr im Ort wohnt, ist er in vielen Funktionen in seinem Heimatdorf Kroatisch Minihof/Mjenovo anzutreffen, denn der 30jährige Networksecurity-Ingenieur ist Minihofer mit Leidenschaft.

Seit bald 15 Jahren ist er aktiver Fußballer in der Abwehr des SC Kroatisch Minihof, gerade hat er zum dritten Mal die Funktion des Obmanns der Jungen Initiative Kroatisch Minihof/MIM übernommen und auch bei der Freiwilligen Feuerwehr ist Buzcolich selbstverständlich dabei: „Es ist mir wichtig, gemeinsam mit Freunden etwas im und für den Ort zu tun.“

Junge Initiative

Er schätzt die Möglichkeit, mit den Menschen zusammen zu kommen, gerade durch sein Engagement in der MIM den Ort aktiv zu gestalten und gemeinsam Veranstaltungen zu organisieren. Die Junge Initiative hat sich auch weit über Kroatisch Minihof hinaus einen Namen gemacht mit ihren großartigen, zweisprachigen Musicalproduktionen auf der großen Open-Air-Bühne im Alten Pfarrhof. 2020 musste die geplante Produktion ausfallen, aber heuer stehen alle in den Startlöchern für ein neues Musical.

Dorfgemeinschaft

Daran werden wohl auch heuer wieder bald 150 Mitwirkende - alle aus dem kleinen Minihof - beteiligt sein. „Das Projekt ist generationenübergreifend und ein ganz wichtiger Faktor für die Dorfgemeinschaft und dass auch die Kinder und Jugendlichen sich identifizieren und zusammenhalten“ betont Marko Buczolich.

Zweisprachigkeit

Identifizieren nicht nur mit dem Ort, sondern auch mit der Zweisprachigkeit, die in Kroatisch Minihof tatsächlich noch funktioniert. Ein anderes Highlight der MIM soll heuer nach der Corona-Zwangspause auch endlich wieder auferstehen – die Kirtagsveranstaltung am Kirchenplatz mit 2 Tagen kroatischem Kulturprogramm und Unterhaltung. Dabei sei auch gerade das Rundherum wichtig für die Dorfgemeinschaft: „Die gemeinsame Arbeit, das schweißt die Leute zusammen und feiern können wir alle auch ganz gut“, meint Buczolich mit Augenzwinkern.

Und darauf stoßen wir dann mit einem guten Achterl an.