Der Verein „Mehrsprachiges offenes Radio MORA“ mit Sitz in Großwarasdorf/Veliki Borištof ist der neue Inhaber der Radio-Lizenz, die bisher beim Radio Gymnasium lag. MORA ist die Frequenz 98,8 MHz für die nächsten 10 Jahre zugeteilt worden.

Diese erfreuliche Botschaft ist nicht zuletzt auch eine Anerkennung für die bisherige elfjährige Tätigkeit von RadioOP als Ausbildungsradio.

Anfangs Schülerradio

Gemeinsam mit ProfessorInnen aus dem BRG Oberpullendorf begann der Verein „Mehrsprachiges offenes Radio MORA“ bereits 2010 damit, SchülerInnen für die Radioarbeit auszubilden. Nach und nach wurde aus dem Ausbildungsradio, das nur für ein Jahr anberaumt war, ein kleines aber wichtiges lokales Medium.

Jede*r kann hier Radio machen

RadioOP ist Mitglied des VRFÖ- Verbands Freier Rundfunk Österreich. Eine Besonderheit von RadioOP ist der offene Zugang: jede und jeder hat hier die Möglichkeit, Radio zu machen.

Einzige Voraussetzung sind eine eintägige Ausbildung, die bei RadioOP kostenlos angeboten wird, sowie die Einhaltung des Medienrechts und der journalistischen Sorgfalt.

Mehrsprachig

RadioOP gibt den Volksgruppensprachen Kroatisch und Ungarisch Raum im Tagesprogramm und leistet zur Meinungsvielfalt und Multikulturalität in der Region einen wichtigen Beitrag.

„Die Zuteilung der zehnjährigen Lizenz freut uns sehr, ist aber auch zugleich Auftrag, das Radioprogramm ständig zu evaluieren und zu verbessern, die HörerInnen und die Ereignisse aus dem Bezirk noch stärker in die Programmgestaltung einzubinden“, so Josko Vlasich, Obmann von „MORA“.

Er stellt das Motto von RadioOP heraus: Radio von HörerInnen für HörerInnen – und das in möglichst allen Landessprachen, mit starker Einbindung der lokalen Bands ins Musikprogramm.

Bald im ganzen Bezirk

Damit man RadioOP in Zukunft endlich auch im ganzen Bezirk hören kann, sind weitere Frequenzen und zwei zusätzliche Sender in Deutschkreutz und Lockenhaus geplant. Auch das Radiostudio selbst soll in den nächsten Monaten einen neuen Standort in Oberpullendorf erhalten. Das Studio im BRG bleibt aber weiterhin für die Ausbildung der SchülerInnen bestehen.

Abschließend ein Wunsch von Obmann Vlasich: „Wir freuen uns über jede/n, der/die gerne Radio machen will und uns in die weitere Zukunft als Mitarbeiter/in begleiten möchte. Kenntnis einer oder mehrerer Volksgruppensprachen ist dabei von Vorteil!“

RadioOP