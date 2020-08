NECKENMARKT. Dem gemeinnützigen Verein Neckenmarkt, kurz GENEMA, ist es ein großes Anliegen, die Krebshilfe Burgenland mit einem Teil des Erlöses des Neckenmarkter Adventmarktes – in Summe 2.000 Euro – zu unterstützen.

Auch die Neckenmarkter Herbergssuche, ein Spiel in der Adventzeit – verfasst in Neckenmarkter Mundart von der Schriftstellerin Gertrud Zelger-Alten –, unterstützt die Krebshilfe Burgenland mit einer Spende in der Höhe von 1.000 Euro. Nun fand die Spendenübergabe statt.