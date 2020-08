Familie Bogner erstattete Anzeige nach Attacken und Verstümmelungen an ihren Katzen.

GROSSWARASDORF. Wolfgang Bogner aus Großwarasdorf berichtet von möglicher Tierquälerei in seiner Umgebung: "Meine Lebensgefährtin hat drei Katzen, eine Katze, die Laura, sowie zwei Kater - Felix und Balu - mitgebracht."

"Die Laura ist am 21. Juli nicht nach Hause gekommen. Am Donnerstag, 23. Juli, stand sie in der Früh vor der Türe. Da ist mir aufgefallen, dass der Schwanz nur einfach herunter hing und ebenso die rechte Hüfte. Wir sind zum Tierarzt gefahren und der hat dann am Röntgen festgestellt, dass der Schwanz genau am Kreuzende zum Schwanz-Anfang abgeschlagen wurde. Ihr wurde am nächsten Tag sofort der Schwanz entfernt", berichtet der Mann.

Anzeige bei Polizei

"Wir haben darauf eine Anzeige bei der Polizei wegen Tierquälerei gemacht, bei der wir am Schluss noch eine Anmerkung dazu machten, dass als erster Balu vor mehr als ein Jahr spurlos verschwand und dann ist auch Kater Felix für rund sechs Wochen verschwunden", schildert er.

"Als Felix wieder kam, war die linke vordere Pfote gebrochen. Sie konnte nicht mehr gerettet werden und wurde ihm abgenommen. Das gleiche Schicksal hat auch der Nachbars Kater erlebt. Ich hoffe, dass der Tierquäler gefunden wird", ergänzt der Großwarasdorfer.