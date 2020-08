WIESEN (OF). Cup-Krimi! Vier Elfmeter in 90 Min. beim 3:3-Remis zwischen 2. Klasse Mitte-Klub SC Wiesen und 2. Liga Mitte-Verein ASK Kaisersdorf – am Ende jubelte der Underdog nach dem Penalty-Schießen (4:1). Spannend: Der SC Wiesen führte bereits 2:0, lag dann durch drei Elfmeter 2:3 zurück und glich selbst per Elfmeter in der letzten Minute aus. In Runde 2 wartet 1. Klasse Mitte-Klub SC Kr. Minihof.



BFV-Raiffeisen-Cup

SC WIESEN - ASK KAISERSDORF 3:3 (4:1 nach Penaltyschießen)

Tore:

1:0, Norbert Janos Halasz (15.)

2:0, Lukas Mahlfleisch (17.)

2:1, Tomas Kunovsky (35.)

2:2, Tomas Kunovsky (45.)

2:3, Tomas Kunovsky (52.)

3:3, Benjamin Feurer (90.)

Sportplatz Wiesen, Schiedsrichter Helmut Flasch.

SC Wiesen (Startformation): Martin Wenzel, Norbert Janos Halasz, Julian Sagartz, Daniel Mayfurth, Benjamin Feurer, Ralf Leitner, Manuel Florian Nussbaumer, Martin Stockinger, Dominik Sagartz, Lukas Mahlfleisch, Niklas Mahlfleisch. Ersatzspieler: Janik Aberl, Jan Kranixfeld, Christian Hess, Andreas Lubenik, Dominik Mahlfleisch. Trainer: Dominik Gruber



ASK Kaisersdorf (Startformation): Thomas Kollarits - Martin Weszeli, Johannes Prokopetz, Sebastian Berlakovich, Zoltan Daniel Nagy - Bence Meszaros, Tibor Meszaros, Kariem Shehata, Imre Konya - Manuel Wiedenhofer, Tomas Kunovsky. Ersatzspieler: Philipp Wessely, Janos Imre, Hannes Heiss, Denis Wimmer, Michael Pogats. Trainer: Janos Imre

• BFV-Raiffeisen-Cup (1. Runde): Weppersdorf - Bad Sauerbrunn 1:6, Großpetersdorf - Horitschon 0:1, Wiesen - Kaisersdorf 3:3 (4:1 i.E.), Tschurndorf - Pilgersdorf 0:1, Rohrbach - Deutschkreutz 0:5, Unterschützen - Ritzing 3:3 (4:5 i.E.), Frankenau - Kr. Minihof 0:2, Forchtenstein - Neudörfl 8:2, Kobersdorf - Oberloisdorf 2:6, Draßmarkt - Draßburg 0:0 (2:4 i.E.), Unterpullendorf - Oberpullendorf 1:1 (4:5 i.E.), Kr. Geresdorf - Leithaprodersdorf 1:3.