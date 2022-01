Interview mit Jutta Mohl, Geschäftsstellenleiterin des AMS Oberpullendorf, zur Arbeitsmarktsitution im Bezirk Oberpullendorf.

REGIONALMEDIEN BURGENLAND: Wie viele Menschen sind aktuell im Bezirk als arbeitslos vorgemerkt?

JUTTA MOHL: Von Jänner bis Dezember 2021 waren durchschnittlich 1.030 Menschen im Bezirk Oberpullendorf arbeitslos vorgemerkt. Das sind um über 20 % weniger als im Jahr 2020. Ende Dezember 2021 waren 1.181 Personen (692 Männer und 489 Frauen) beim AMS Oberpullendorf arbeitslos vorgemerkt. Hier haben wir einen Rückgang von knapp 23 %.



Wie viele Personen befinden sich derzeit in Schulungen?

Mit Ende Dezember 2021 waren knapp 200 Menschen in Schulung. Das sind um 20 % mehr als 2020. Die Schulungswilligkeit ist bei Männern und Frauen ausgeglichen – rund 100 Frauen und rund 100 Männer aus dem Bezirk befinden sich derzeit in Aus-und Weiterbildung.



Wie beurteilen Sie die aktuelle Situation?

Die Coronakrise spiegelt sich nicht im Arbeitsmarkt wieder. Die Arbeitslosenzahlen sind im Vergleich zum Vorjahr als auch im Jahr vor der Pandemie gesunken. Die Wirtschaft boomt. Intensive Vermittlungsbemühungen der AMS Berater haben sich bezahlt gemacht. Auch die Beschäftigtenzahlen sind gestiegen. Im Burgenland zählen wir im Dezember 2021 rund 107.000 Beschäftigte.

Hervorheben möchte ich den Rückgang der Jugendlichen Arbeitslosigkeit. Im Bezirk Oberpullendorf verzeichnen wir im Durchschnitt im Jahr 2021 ein Minus von fast 43 % bei Jugendlichen (bis 24 Jahre). Erfreulich ist auch der Rückgang der Arbeitslosigkeit bei den über 50jährigen um 11%.

In welchen Bereichen ist der Fachkräftemangel besonders hoch? Welche Branchen sind derzeit besonders gefragt?

Der Fachkräftemangel ist schon in allen Branchen spürbar, besonders im Bau- und Baunebengewerbe, im Gastgewerbe und Tourismus, Metall- und Elektrobereich, im Pflegebereich u.s.w.

Unser Arbeitsstellenangebot ist hoch wie nie. Durchschnittlich 250 offene Stellen waren 2021 alleine im Bezirk Oberpullendorf gemeldet. Die Stellensuche ist einfacher als je zuvor, sofern ein Smartphone zur Verfügung steht. Mit der AMS Job APP können offene Stellen schnell und einfach jederzeit abgerufen werden.

Gibt es spezielle Schulungs-/Kursangebote des AMS?

Im BUZ Neutal stehen zig Schulungs- und Kursangebote zur Verfügung. Neu im Programm sind z.B Facharbeiter_innenintensivausbildungen im Einzelhandel mit Schwerpunkt „Digitaler Verkauf“, FIA Bürokauffrau_mann mit dem Zusatzmodul E-Commerce und FIA Kälteanlagentechniker_in. Auch das Frauenberufszentrum bietet 2022 wieder ein buntes Kursprogramm für Frauen an.

Was sind die Erwartungen für die ersten Monate des neuen Jahres?

Nachdem ein Wirtschaftswachstum von rund 5 % prognostiziert wurde, erwarten wir einen weiteren Rückgang der Arbeitslosigkeit. Es stehen uns neben tollen Schulungs- und Weiterbildungsangeboten auch attraktive Förderungen zur Verfügung. Wir erhoffen uns auch noch einen Rückgang bei langzeitbeschäftigungslosen Personen. Die Initiative „Sprungbrett“ soll helfen vermehrt Arbeitsaufnahmen von Langzeitbeschäftigungslosen zu unterstützen. Hierbei handelt es sich um eine Eingliederungsbeihilfe wo wir Betriebe ein Jahr lang fördern können. Auch die 2. Chance – welche das AMS mit dem Land Burgenland ins Leben gerufen hat - soll Langzeitbeschäftigungslose wieder vermehrt in Arbeit bringen.

Ein Anliegen ist es uns auch Frauen vermehrt in den Arbeitsmarkt zu bringen. Die Beschäftigungsquote von Frauen liegt in Österreich bei nur rund 50 %, der EU Durchschnitt jedoch bei 65 %. D.h. hier haben wir einen großen Nachholbedarf. Nur wenn es uns gelingt mehr Frauen in den Arbeitsmarkt zu integrieren, können wir dem Fehlen von Facharbeiterinnen entgegenwirken.