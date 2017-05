Tag der offenen Tür im Storchennest

14.05.2017, 13:24 Uhr

Kindergarten, Primarstufe, Sekundarstufe, Oberstufe - eine "andere Welt" der Pädagogik

Zum Storchennest gehören heute ein Kindergarten, eine Primarstufe, Sekundarstufe und ganz neu eine Oberstufe. Das spiegelt die Entwicklung, das langsame Wachstum einer Elterninitiative, die vor bald 25 Jahren mit einer Kindergruppe begann. Die Kinder wurden größer und mit ihnen wuchs auch der Aufgabenbereich des Storchennests. Kinder und Jugendliche können im Storchennest aus eigenem Antrieb die Welt entdecken, gemeinsam mit anderen selbst gesteckte Ziele erreichen und sich mit einfühlsamen Erwachsenen austauschen. "Ganz nebenbei" lernen sie dabei aus eigenem Interesse auch das, was man so allgemein von einer Schule erwartet. Freiwillig, selbstbestimmt und mit Freude. Über 50 Kinder im Alter von 3 bis 18 Jahren aus den umliegenden Bezirken nützen täglich das Angebot der vielfältigen Lern- und Spielbereiche, begleitet von 10 PädagogInnen. Jüngere Kinder (0-3) können ihre Lernerfahrungen einmal die Woche im Spielraum nach Emmi Pikler machen.Eine ganz andere Welt der Pädagogik und Begleitung von Kindern und Jugendlichen gleich vor unserer Haustür. Allerdings ohne täglichen Fernsehkonsum, Computerspiele und Smartphones schon im Volksschulalter, so dass die Kinder bei sich sind und auch wirklich die eigenen Bedürfnisse spüren können.Am Familientag öffneten diese ganz andere Schule und dieser außergewöhnliche Kindergarten auch heuer wieder ihre Türen für interessierte Menschen. Die Lernbegleiter stellten in Führungen die Arbeit des Storchennests vor und die Eltern sorgten für den perfenkten Rahmen. Ein Tag für Austausch und Information, für gemeinsames Tun und Kennenlernen. Das Angebot wurde von vielen Interessierten und Freunden genutzt und Groß und Klein konnten einen Tag in entspannter Atmosphäre genießen.