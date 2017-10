Bezirksparteiobmann Niki Berlakovich ist zufrieden mit dem Wahlergebnis

02.10.2017, 17:12 Uhr

„Wir konnten den Stand von 10 ÖVP-Bürgermeistern halten. Dabei haben sich auch die neuen Bürgermeister in Draßmarkt, Frankenau-Unterpullendorf und Neckenmarkt bewährt. Besonders erfreulich ist der Gewinn des Bürgermeisters in Horitschon. Georg Dillhof und sein Team haben einen erfolgreichen Wahlkampf geführt. Erfreulich ist auch, dass wir in Pilgersdorf und Frankenau-Unterpullendorf jeweils den 1. Vizebürgermeister dazugewinnen konnten. Wichtig ist es, dass wir in der Stadt Oberpullendorf den Bürgermeister und die absolute Mehrheit verteidigt haben“, sagt Berlakovich.„In zwei Gemeinden findet am 29. Oktober die Stichwahl für den Bürgermeister statt. In Kobersdorf tritt Martina Pauer an. In Ritzing Ernst Horvath. Sie sind ausgezeichnete Kandidaten. Ich wünsche ihnen viel Erfolg“, so Niki Berlakovich.Zusammengefasst ergibt sich für die ÖVP im Bezirk folgende neue Situation: 10 Bürgermeister , 13 Vizebürgermeister, 219 Gemeinderäte, zwei Stichwahlen am 29.Oktober„Ich bedanke mich bei den Wählern für das entgegengebrachte Vertrauen. Weiters bedanke ich mich bei allen Kandidaten, die sich für diesen wichtigen Wahlgang für die ÖVP zur Verfügung gestellt haben. Ich gratuliere allen Gemeindeparteien zu den Ergebnissen“, so Berlakovich.