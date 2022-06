Die medizinische Versorgung für das Südburgenland bekommt eine weitere deutliche Verbesserung mit dem nun errichteten Herzkatheterlabor. Damit wird ein weiterer Schritt in Richtung moderne Medizin gesetzt, die in den letzten Jahren mit neuen innovativen Gerätschaften im Krankenhaus Oberwart immer wieder einen Meilenstein setzte.

Mit dem in Bau befindlichen neuen Krankenhaus, das in rund zwei Jahren den Vollbetrieb aufnehmen soll und in dem all diese bis dahin schon umgesetzten Innovationen integriert werden, will das Land den Weg in eine moderne und umfassende Gesundheitsversorgung weitergehen.

Dabei gilt aber immer zu beachten, dass der Kostenfaktor gerade in der Medizin ein sehr hoher ist und gleichsam auch die Personalkapazitäten meist am Limit stehen und an ihre Grenzen stoßen. Gerade im hochqualifizierten Bereich der Medizin, aber auch in der Pflege usw. werden noch viele Probleme zu lösen sein, um die Versorgung der Bevölkerung auch zukünftig entsprechend zu gewährleisten.