Der namhafte Künstler Alfred Postmann aus Burg zeigt aktuelle Werke unter dem Motto "Wie ich es sehe".

GROSSPETERSDORF. Der international anerkannte Künstler Alfred Postmann aus Burg präsentiert neueste Werke in der Großpetersdorfgalerie. Seit Sonntag, 8. März, gibt es unter dem Motto "Wie ich es sehe" zahlreiche Bilder zu bewundern.

"Es sind Bilder in unterschiedlichen Mischtechniken von Aquarell bis Öl, sowie in vielseitigen Motiven von Landschaften bis Blumen. Man kann sagen von New York oder Venedig bis ins Burgenland", fasst Postmann zusammen.

Über 100 Künstler

Die Großpetersdorfgalerie besteht seit 2002. "In diesen 18 Jahren haben hier schon über 100 Künstler, die meisten aus der Region, ausgestellt. Es waren etliche autodidakte Kunstschaffende dabei, aber eben auch bekannte Größen wie Alfred Postmann", berichtet der Initiator der Galerie, Josef Tauber.

Die aktuelle Ausstellung von Postmann ist bis Juni 2020 jeden Samstag und Sonntag oder nach telefonischer Terminvereinbarung mit dem Künstler zu bewundern.