EDLITZ. Petra Halvax und Freunde luden zu einem Kunsthandwerksverkauf am 18. und 19. Dezember in den Feuerwehr-/Gemeindehaussaal in Edlitz ein. Am Sonntag ist er noch von 13 bis 19 Uhr geöffnet. Es gibt auch Mehlspeisen, Glühwein und Punsch.

Das Angebot der vier Kunsthandwerker reicht von geflochtenen Körben über eindrucksvolle Keramik bis hin zu stimmungsvollen Bildern, gehäkelten, genähten Handtaschen, Baby-Kuschelspielsachen, Dekorationen uvm. mehr. "Alles ist in liebevoller Handarbeit hergestellt. Wir hatten im Oktober bereits einen Kunsthandwerkmarkt durchgefürt. Dieser kam sehr gut an, war aber nur an einem Tag. Wir wollen kommendes Jahr vor Ostern wieder einen machen", so Petra Halvax.