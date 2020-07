Die Bauarbeiten am Hochwasserschutz für die Gemeinde Wolfau sind abgeschlossen. Am 11. September soll die offizielle Eröffnung stattfinden.

WOLFAU. Der Hochwasserschutz im Burgenland wurde in den letzten Jahren massiv ausgebaut. So auch die Gemeinde Wolfau. Grund waren die steigenden Überschwemmungskatastrophen, die den Ort immer wieder heimsuchten, so zuletzt im Juni 2018. Wolfau ist gleich doppelt gefährdet, sowohl durch die Lafnitz als auch den Stögersbach.

Eröffnung verschoben

Am 25. Jänner 2019 erfolgte durch der Startschuss durch den Spatenstich. Nach zügiger Bauzeit wurden die Baumaßnahmen heuer im Frühjahr abgeschlossen. "Im Mai hätte eigentlich die Eröffnung stattfinden sollen, wegen der Corona-Krise wurde diese auf den 11. September verschoben", berichtet Bürgermeister Walter Pfeiffer.

Umfangreiche Baumaßnahmen

Am Stögersbach wurde ein Rückhaltebecken errichtet. Ein Drosselbauwerk sorgt dafür, dass die überschüssigen Wassermengen kontrolliert abfließen können. Auch die Brücke Richtung Unterrohr wurde erneuert und Wege angehoben. Zusätzlich soll ein Damm das Ortsgebiet in Richtung Lafnitz vor Hochwasser schützen.

Kosten aufgeteilt

Die Kosten für die Hochwasserschutzmaßnahmen belaufen sich auf rund 1 Million Euro. Der Bund, das Land und die Gemeinde Wolfau, die rund 22 Prozent der Kosten aufwendet, übernahmen die Gesamtkosten. Nach Abschluss der Bauarbeiten ist die Gemeinde Wolfau bestens gegen das Hochwasser geschützt.