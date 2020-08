Die Stadtfeuerwehr absolvierte am Samstag eine Unfallübung und technische Einsätze.

OBERWART. Am Samstagnachmittag, 29. August, führte die Stadtfeuerwehr Oberwart eine Übung auf dem Gelände der Firma Pall durch, um den Ernstfall zu proben.

Mehrere Verletzte wurden mit hydraulischen Rettungsgeräten aus Autos befreit. Dabei ging es nicht um Schnelligkeit, sondern um das genaue und saubere Arbeiten bei Verkehrsunfällen. Mit Hilfe der Rettungskarten-Datenbank wurde vorher ermittelt wo man am Besten mit Schere und Spreitzer die Autos öffnen kann.Anschließend wurden die PKWs in Brand gesteckt und mit Schaummittel gelöscht.

Blitzschlag bis Fahrzeugbergung

Nach der Übung wurde die Stadtfeuerwehr Oberwart zu einigen Einsätzen gerufen. Nach einem Blitzschlag in Unterwart gab es Brandverdacht. Bei Litzelsdorf blockierte ein vom Sturm umgerissener Baum die Straße. Zudem kam es zu einer Fahrzeugbergung auf der B63a.