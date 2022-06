OBERWART. Die Crew des Christophorus 16 in Oberwart lud am Samstag, 25.6. 2022, wieder zum Stützpunktfest ein. Die Besucher*innen hatten die Möglichkeit, den Notarzthubschrauber aus nächster Nähe zu betrachten. Kinder konnten sogar kurz erleben, wie es sich anfühlt, Rettungspilot zu sein und an Bort des C16 zu sitzen.

Im Mai diesen Jahres flog der Christophorus 16 seinen 15.000. Einsatz seit Bestehen der Flugrettung in Oberwart. In den vergangenen 17 hat der Notarzthubschrauber vielen Menschen das Leben gerettet, er ist seit 2005 wesentlicher Bestandteil der notfallmedizinischen Versorgung des Südburgenlandes.