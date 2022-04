Der Weinfrühling Südburgenland findet am 30. April und 1. Mai zum 9. Mal statt.

BEZIRK OBERWART. Bereits zum 9. Mal veranstalten die Winzer der Weinidylle Südburgenland den Weinfrühling als einen der kulinarischen Schwerpunkte im Veranstaltungsreigen der Region.

Bei der größten Weinveranstaltung im Südburgenland am 30. April und 1. Mai, jeweils von 10 bis 19 Uhr, stehen die feinen Tropfen der südburgenländischen Winzer im Mittelpunkt.

Über 50 teilnehmende Winzer

An den Tagen der offenen Kellertür am 30. April und 1. Mai 2022 öffnen bereits zum neunten Mal mehr als 50 südburgenländische Winzer ihre Weinkeller. Von Rechnitz über Eisenberg und Deutsch Schützen, dem Csaterberg und dem Wintner Berg bis nach Bildein, Eberau, Gaas und Moschendorf laden die Betriebe herzlich auf einen Besuch ein, um die Schätze in ihren Kellern zu präsentieren.

Mit einem Starterpaket aus Regionskarten, Weinguide, 2 x 5 Euro-Weingutscheine und einem Weinglas im praktischen Glashalter ausgestattet, geht die kulinarische Reise zu den Weinbaubetrieben los.

Die Winzer im Bezirk Oberwart

Alle Winzer

Gratis-Shuttleservice

TIPP: Die Eintrittskarte inkludiert auch einen GRATIS Shuttle-Bus-Service am Samstag und ein ermässigtes Taxi-Service an beiden Veranstaltungstagen. Mehr Inforamtionen finden Sie hier.

Wer das Wein-Wochenende in vollen Zügen genießen möchte, dem bieten sich verschiedene Unterkünfte in der Weinidylle. Kellerstöckl und andere Nächtigungsmöglichkeiten finden Sie hier.