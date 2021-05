Georg Rosner fährt mit dem E-Bike eine Tour durch den Bezirk Oberwart.

OBERWART. ÖVP-Bezirksparteiobmann Georg Rosner hat vergangene Woche eine Tour durch den ganzen Bezirk Oberwart gestartet. „Dieses Mal bin ich mit dem E-Bike im Bezirk Oberwart unterwegs. Rosner hat sich zum Ziel gesetzt, in den nächsten Wochen die Gemeinden im Bezirk besuchen, um über aktuelle Probleme, Herausforderungen und Ziel für die Zukunft zu reden“, erklärt Georg Rosner und betont: „Diese Aktion findet Corona-konform im Freien und mit den notwendigen Sicherheitsabstand statt.“

Stopps gab es bereits u.a. in Oberschützen und in Deutsch Schützen, Unterwart, Wiesfleck, Großpetersdorf, Oberdorf und Hannersdorf.