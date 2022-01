Ein frühlingshafter Spaziergang in Oberwart Richtung Unterwart - der Weg führt tatsächlich bis nach Unterwart, wenn man weitergehen möchte.

Entlang der Pinka im noch teilweise angereiften Gras ist es weich zu gehen. Das Rauschen des Wassers und der warme Sonnenschein wecken die Sehnsucht nach Frühling in mir - aber es wird nochmals kalt - was in dieser Jahreszeit ja auch normal ist.

Immer wieder höre ich die Tage: das Wetter ist nicht normal. Die Temperaturen bis 18 Grad an sonnigen Stellen ist ja auch vollkommen untypisch. Und trotzdem tut es gut.

Fazit: Nicht normal sein kann auch schön sein und gut tun❤️

Was mir heute im Bachbett auffällt sind die "Fels- bzw. Steinzungen" die links und rechts künstlich angebracht wurden. So wird das Wasser besser verwirbelt, was auch zu einer besseren Wasserqualität beiträgt und den Bach auch etwas natürlicher wirken lässt. Ich freu mich immer, wenn ich sehe, daß Bäche, die früher begradigt wurden, wieder renaturiert werden. Bestes Beispiel ist die Pinka im Naherholungsgebiet.