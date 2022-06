PINKAFELD/GRAZ. Das Team ASTG (Aerospace Team Graz) entwickelt eine Rakete, um bei einem internationalen Wettbewerb teilzunehmen, um sich mit Studententeams anderer Universitäten zu messen.

Kürzlich war das Projektteam der Informatik Abteilung der HTL Pinkafeld zu Gast beim ASTG in Graz, um den aktuellen Entwicklungsstand zu präsentieren.

Das Projektteam A2PD (AVES II Payload Development) entwickelt einen sogenannten CubeSat, der einen kleinen Computer enthält, der während des Fluges mit verschiedenen Sensoren die Flugdaten misst, speichert und an eine Bodenstation sendet.

Informatik-Projektteam A2PD der HTL beim Aerospace Team der TU Graz

Die Website, auf der die Daten des Fluges später live verfolgt werden können, ist bereits unter https://a2pd.htlpinkafeld.app/ verfügbar. Auf dieser Website können regelmäßige Projektupdates gelesen werden, aber auch ein Simulationsflug kann verfolgt werden!

Die Informatik-Schüler Ulrich C. Barnstedt, Planning and Lead Developer, Gabriel W. Strobl, Web and Design, und Kilian J. Halwachs, Team Leader, hat sich zum Ziel gesetzt, den CubeSat vollständig selbst zu entwickeln. Ein erster Testflug soll bereits im Sommer dieses Jahres stattfinden.

Die EUROC 2022, die European Rocketry Challenge findet im Oktober in Portugal statt. Das Team und die Projektbetreuer fiebern den ersten Start bereits jetzt entgegen.