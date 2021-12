Am Heimweg vom Dienst kam mir heute der Gedankenblitz - Lichterpfad. Endlich habe ich mir die Zeit genommen durch den Kurpark zu schlendern und mir die Beleuchtungen anzusehen. Ich treffe Eichkätzchen am Baum, einen rastenden Bären, Rehe und ein Schwanenliebespaar vor dem Teich.

Ich finde es schön, wenn die Lichter glitzern und funkeln und Licht ins Dunkel bringen. Ich denke aber auch an den Stromverbrauch und die Lichtverschmutzung - es hat halt alles mehrere Seiten. Einerseits tut es gut das Leuchten zu sehen, andererseits - vom Umweltgedanken her - finde ich es nicht so gut. Aber der Spaziergang hat mir gut getan.

Der Lichterpfad und die Christbäume sind noch bis 6. Jänner zu besichtigen. Vielleicht schneit es ja auch nocheinmal - wer weiß?