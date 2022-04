PINKAFELD. Am Donnerstag, 7. April, und Freitag, 8. April 2022, fanden die diesjährigen „Karrieretage“ der HTL Pinkafeld statt und insgesamt 110 Betriebe aus Wirtschaft und Industrie sowie acht tertiäre Bildungseinrichtungen waren als Aussteller mit dabei.

Von 9 bis 13 Uhr standen sie den Maturanten, den Schülern der vierten Jahrgänge, den Fachschulabsolventen sowie den Studierenden der Kollegs im STEP-Gästehaus 2 mit Informationen und für Fragen zur Verfügung. Wegen der großen Nachfrage findet bereits seit mehreren Jahren eine Aufteilung auf zwei Tage statt, am Donnerstag lag der Schwerpunkt im Bereich Informatik und Elektronik, am Freitag gab es einen Gebäudetechnik-/Bautechnik-Schwerpunkt.

Nachfrage an jungen Technikern ungebrochen

Die wachsende Zahl an Firmen zeigt das große Interesse an gut ausgebildeten Technikern der vier Abteilungen Bautechnik, Elektronik, Gebäudetechnik und Informatik. Es ist ein einzigartiges, kostenloses Service der Schule, dass die Schülerinnen und Schüler einfach und unkompliziert Kontakte mit interessanten Firmen verschiedener Branchen und Fachhochschulen direkt im Haus knüpfen und sich über weitere Studien- und Jobangebote informieren können.