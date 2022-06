Der "Torch Run" startete in Eisenstadt und brachte die Olympische Flamme nach Oberwart. Dort war beim Eintreffen auch Bundespräsident Alexander van der Bellen anwesend.

OBERWART. Die „Flamme der Hoffnung“ brennt in Oberwart und somit auch im ganzen Burgenland. Der Fackellauf startete am Donnerstag in Eisenstadt und führte die Sportler der Special Olympics und Polizeischüler über Parndorf und Stegersbach durchs gesamte Burgenland in den Bezirk Oberwart. Überall wurden sie herzlich empfangen.

Am Freitagnachmittag traf die Fackel, nachdem sie durch Pinkafeld getragen wurde, in Oberwart ein. Am Hauptplatz wurden die Sportler und Polizeischülern von der Bevölkerung, den Vertretern der Stadtgemeinde mit Bgm. Georg Rosner an der Spitze, sowie Bundespräsident Alexander van der Bellen und seiner Gattin Doris Schmidauer empfangen. Die Militärmusik Burgenland, Stadtkapelle Oberwart und ein Ensemble vom Zweisprachigen Bundesgymnasium Oberwart begleitete sie musikalisch. Danach ging es weiter zur Messehalle, wo um 19 Uhr dann die offizielle Eröffnungsfeier startete.

Traditioneller "Torch Run" quer durch Pinkafeld