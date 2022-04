Das Frauen-Nationalteam von Irene Fuhrmann löste mit einem fulminanten 8:0-Schützinnenfest über Lettland frühzeitig das WM-Playoff-Ticket.

WIENER NEUSTADT/BAD TATZMANNSDORF. Die Vorbereitung in Bad Tatzmannsdorf verlief - trotz einiger Herausforderungen und Ausfällen - sportlich erfolgreich. Nach dem 3:1-Sieg im direkten Duell mit Nordirland setzte das Team von Irene Fuhrmann gegen Lettland noch einen klaren 8:0-Kantersieg gegen Lettland drauf.

Da gleichzeitig Gruppenfavorit England Nordirland souverän mit 5:0 deklassierte, ist Österreich vor den letzten beiden Spielen im Herbst (England, Nordmazedonien) bereits jetzt fix als Gruppenzweiter für die Playoff-Runden für die Weltmeisterschaft qualifiziert.

Debüttore von Plattner und Degen

In Wiener Neustadt bot Österreich ein tolles Spiel mit vielen Chancen, wobei die Gästetorfrau Enija-Anna Vaivode etliche weitere Treffer verhinderte und so die "Einstelligkeit" für Lettland rettete.

Bereits nach zehn Minuten sorgte Sarah Puntigam mit einem Handselfmeter für die Führung. Drei Minuten später legte Puntigam mit einem tollen Weitschuss ins Kreuzeck das 2:0 nach. Nach einem Dunst-Freistoß ist Celina Degen per Kopf in ihrem erst zweiten Länderspiel zur Stelle (16.). Danach lassen sich die Österreicherinnen ein wenig den Spielfluss durch mehrere Unterbrechungen zerstören. Die Defensiv eingestellten Lettinnen können so weitere Tormöglichkeiten eindämmen und ein 3:0 in die Pause bringen - auch weil Kolb und Schiechtl nur die Stange treffen.

Neue Kräfte bringen zur Pause auch neuen Schwung. Katharina Schiechtl durchbricht die "Torsperre" von Vaivode, die zuvor Chancen von Kolb und Puntigam entschärfte. Nach Eckball der eingewechselten Katharina Naschenweng erhöhte per Kopf Schiechtl zum 4:0 (58.). Nur fünf Minuten später gelingt Maria Plattner ihr Debüttreffer (63.). Das halbe Dutzend vollendet Naschenweng mit einem direkten Freistoß (70.). Auch Lisa Makas (ebenfalls eingewechselt) darf sich über einen Treffer freuen (76.). Den Schlusspunkt setzt Plattner, die aus kurzer Distanz den Ball zum 8:0 über die Linie drückt (92.).

Maria Plattner schaffte gleich zwei Debüttreffer im Team.

Stimmen zum Match

Teamchefin Irene Fuhrmann: "Man kann mit den beiden Spielen nur zufrieden sein. Heute war es wichtig, dass wir früh in Führung gehen. Anschließend haben wir uns ein wenig einschläfern lassen. Nach der Pause waren wir dann viel zielstrebiger und haben uns mit den Toren belohnt. Natürlich hätten wir bei der Vielzahl an Chancen noch mehr Treffer erzielen können, aber wir haben unsere Top-Torschützin vorgeben müssen. Umso mehr freut es mich auch für die Premierentorschützinnen."

Doppeltorschützin Sarah Puntigam: "Ich bin sehr zufrieden mit unserer Leistung. Es ist nie leicht gegen einen so tiefstehenden Gegner, aber wir haben uns gut bewegt, immer wieder gute Lösungen gefunden. Wir haben viel gespielt, jede Spielerin wollte immer den Ball haben, wir waren sehr flexibel und hatten gute Variationen. Das 8:0 ist ein super Ergebnis."

Premieren-Torschützin Maria Plattner: "Wir haben das Spiel in jeder Situation beherrscht. Besonders in der zweiten Halbzeit waren wir sehr dynamisch und haben die Tore dann auch erzwungen."

EM-Vorbereitung in Bad Tatzmannsdorf

Damit bleibt das Frauen-Nationalteam im Jahr 2022 weiter ungeschlagen, konnte alle vier Spiele gewinnen und geht mit viel Selbstvertrauen in die EURO-Vorbereitung, die am 6. Juni in Bad Tatzmannsdorf beginnt.