SIGET. Im zweiten Match der 2. Klasse B Süd empfing der UFC Siget den SV Deutsch Schützen. Bei den Gästen fehlten insgesamt fünf Stammspieler - darunter auch Goalgetter Adam Tamas - weshalb zunächst Siget mehr vom Spiel hatte und auch einige gute Möglichkeiten vorfand.

Vor der Pause vermochte sich Gästekeeper Marco Horvath mehrmals auszuzeichnen und hielt die Null bei den Schützern. So ging es torlos in die Kabinen.

Nach der Pause machten die Gäste mehr Druck und gingen in der Phase verdient durch Dominik Nemeth in Führung (52.). Das Spiel blieb aber weiterhin offen und auf mittlerem Niveau. Die Schützer hatten ein bis zwei gute Möglichkeiten, den Sack vorzeitig zuzumachen, scheiterten aber am eigenen Abschluss.

Verdienter Ausgleich im Gestocher

Mit einer Glanzparade nach einer guten Stunde war es wiederum Horvath, der einen tollen Distanzschuss von Marco Tiwald aus der Kreuzecke zauberte. Siget war weiter bemüht, doch die Schützer Defensive hielt weitgehend dicht.

Dennoch gelang es Stefan Haselbacher in einem Gestocher am Fünf den Ball schließlich zum umjubelten Ausgleich irgendwie ins Netz zu bugsieren (72.). Im Finish versuchten beide Teams noch den Sieg zu erzwingen, aber wirkliche Torchancen blieben aus. So stand es am Ende durchaus für beide Teams gerecht 1:1.