Zum Auftakt der Frühjahrssaison feierte der ASKÖ Jabing zuhause gegen SV Stegersbach einen klaren 4:1-Heimerfolg.

JABING. Der ASKÖ Jabing empfing zum Start der Frühjahrssaison in der 2. Liga Süd den Tabellenersten SV Stegersbach. Bereits in der 2. Minute sorgte Jürgen Löffler mit einem Freistoß aus 30 Metern für die erste brenzlige Szene. Nachdem am Fünfer mehrere Spieler den Ball verfehlten, landete er am Pfosten des langen Eck.

Im Gegenzug vermochten die Stegersbacher im Getümel den Ball trotz mehrfacher Versuche den Ball nicht entscheidend in Richtung Linie zu drücken, ehe ein Verteidiger diesen rausdreschen konnte.

Verdiente Führung

In einem folglich offenen Spiel hatten die Heimischen optisch eine leichte Überlegenheit. Bei einem Freistoß von Darko Hitrec drehte Stegersbach-Keeper Gergely Levay den Ball noch über die Latte. Beim darauffolgenden Corner war Adam Schreiner per Kopf zur Stelle und ließ Jabing jubeln (24.).

Danach drängten die Gäste auf den Ausgleich. Bei einem Stangler von Lukas Haas rettete Löffler vorm einschussbereiten Tobias Strobl (31.). Bei einer scharfen Flanke von Mike Windisch hechtete Kapitän Christoph Kienzl nur Millimeter am Ausgleich vorbei (40.).

Besser machten es die Jabinger nach weiter Flanke und einem Stellungsfehler der Gästedefensive ließ Benjamin Hupfer Levay aus kurzer Distanz keine Chance (43.). Somit ging es mit einer passablen 2:0-Führung in die Kabinen, die durchaus verdient war.

Foto: Michael Strini

hochgeladen von Michael Strini

Späte Treffer

Nach Seitenwechsel verlief das Match ohne große Szenen, auch wenn Stegersbach bemüht nach vorne agierte. Jabing kontrollierte das Geschehen und verwaltete das 2:0. Dann gelang Löffler das vorentscheidende 3:0 (74.). Damit war bei den Gästen der Wille doch gebrochen.

Im Finish wurde es schließlich doch noch brisant. Zunächst sah der Jabinger Maximilian Nikitscher Gelb-Rot (84.). In Überzahl erzielte Windisch den Ehrentreffer für Stegersbach (91.). Den Schlusspunkt setzte allerdings erneut Jabing in Person von Benjamin Hupfer, der in Minute 93 den vierten Treffer einnetzte.

Spannung fürs Frühjahr

Damit verlor Stegersbach die Tabellenführung an Jennersdorf, das Rechnitz mit 6:0 abfertigte. Die SpG Edelserpentin schraubte sich mit einem 2:0 über Mühlgraben auf Rang 3 nach vor. Jabing liegt auf Platz 6 - gerade fünf Punkte hinter Neo-Leader Jennersdorf.

Spannung ist also fürs Frühjahr garantiert - auch im Abstiegskampf, wo drei Teams punktegleich sich die hinteren drei Plätze teilen (Rotenturm/Oberwart, Olbendorf, Rechnitz mit je neun Punkten).