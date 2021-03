Pferdesport und Matura ist sowohl im bssm Oberschützen als auch bei der Reit-HLW Oberwart möglich.

OBERWART/OBERSCHÜTZEN. Das Burgenländische Schule & Sport Modell (bssm) bietet als Leistungsmodell des Landes Burgenland ambitionierten Nachwuchssportlern die Möglichkeit, parallel zu ihrer aufwändigen sportlichen Tätigkeit einen AHS-Schulabschluss mit Matura zu erreichen.

"Das Ziel ist die Heranführung junger Sportler an das nationale und internationale Leistungsniveau in ihrer jeweiligen Sportart durch höchste Trainingsqualität und Optimierung der Rahmenbedingungen. Die burgenlandweit einzige Schulform „BORG für Leistungsportler“ bietet sportlich überdurchschnittlich begabten jungen Menschen die Möglichkeit, Schule und Training optimal zu verbinden. Das Burgenländische Schule & Sport Modell Oberschützen betreut im aktuellen Jahr 86 junge Athletinnen und Athleten von 14 verschiedenen Sportarten (Stand: Jänner 2021)", so Obmann Marc Kerschbaumer.

Robin Erkinger

Foto: bssm Oberschützen

hochgeladen von Michael Strini

Top-Reiter

Eine der Sportarten ist der Reitsport. Hervorragende Erfolge gab es bei den besten Nachwuchssportlern Österreichs auch in dieser. Oskar Ochsenhofer aus dem RTZ Bad Tatzmannsdorf ist in der Dressur sehr erfolgreich. Er ist Mitglied des Talente-Teams des OEPS, Mitglied im OEPS-Juniorenkader 2019 und gewann die Österr. Meisterschaft Jugend mit seinem treuen Partner Sanibel.

Seit vielen Jahren ausgezeichnete Erfolge hat seine Schwester Lilli Ochsenhofer aus dem RTZ Bad Tatzmannsdorf. Sie ist auch Mitglied des Talente-Teams des OEPS und erreichte im Mannschaftsbewerb Juniorinnen der Dressur-Nachwuchs-EM 2019 den 7. Platz mit Roi du Soleil in San Giovanni (Italien). Auffallend gute Erfolge in der Vielseitigkeit liefert Robin Erkinger vom Reithof Leitenwald. Er ist ebenso Mitglied des OEPS Talente-Teams.

Im Galopp zur Matura

Die HBLA für wirtschaftliche Berufe Oberwart setzt seit dem Schuljahr 2013/14 aufs Pferd. Neben einer HLW classic wird eine eigene Reit-HLW angeboten, die sich von der Classic-Form nur im Autonomiebereich unterscheidet. Den pferde- und reitinteressierten Jugendlichen wird die Möglichkeit geboten, den Reitsport in organisierter Art und Weise während der Schulzeit auszuüben.

Durch praktischen Reitunterricht in Kleingruppen (2 Stunden/Woche) und einfließenden theoretischen Unterricht wird das Hobby während der Schulzeit ausgeübt. Gleichzeitig können die SchülerInnen die Leidenschaft entwickeln, die nötig ist, um auch im Turnierwesen Fuß zu fassen, und die Faszination erleben, die das respektvolle Zusammenarbeiten mit dem Partner Pferd unweigerlich mit sich bringt. Reiterliche Grundvoraussetzung zum Einstieg ist das Reiterpassniveau. Als Partner konnte die Anlage (und die Pferde) der Shagya-Araber Züchterin Ramona Spörk in Neuhaus in der Wart gewonnen werden. Die Schüler erwerben im Laufe der fünf Jahre, die sie bis zur Reife- und Diplomprüfung an der Schule sind, nicht nur die allgemeinen Voraussetzungen für ein Studium an Universitäten, Fachhochschulen und Akademien, sondern auch Mehrfachqualifikationen für den sofortigen Berufseinstieg in Wirtschaft und Tourismus sowie die Berechtigung zur Unternehmensgründung.

Die Reit-HLW bietet die Möglichkeit neben einer wirtschaftlichen Ausbildung auch mit Pferden zu arbeiten.

Foto: HBLA Oberwart

hochgeladen von Michael Strini

Betriebswirtschaft und Ernährung

Daher liegen Schwerpunkte auf betriebswirtschaftlicher Bildung sowie auf Ernährungsmanagement, zugleich werden soziale Kompetenzen gefördert. Wege zur eigenen Zufriedenheit sind ebenso ein Ziel. Kreative und offene Lernformen sorgen für ein gutes Lernklima. Der Umgang mit dem Lebewesen und Partner Pferd trägt wesentlich zur Entwicklung persönlicher Kompetenzen bei. ReiterInnen werden mentale Stärke und Balance zugeschrieben, genauso wie Führungsqualität und Kritikfähigkeit – Eigenschaften, die im Berufsleben unerlässlich sind.

Ganz „nebenbei“ eignen sich die Schüler diese an, während sie für Reitabzeichen trainieren, ausreiten gehen oder dem Pferd durch Bodenarbeit näherkommen. Auch die Teilnahme an der Schulpferdetrophy oder FN-Turnieren wird ermöglicht. Jugendliche, die gerne ihr persönliches Hobby „Pferd und Reiten“ vertiefen möchten und die Möglichkeit suchen, ihrer Leidenschaft auch an einer maturaführenden Schule nachzugehen, sind bei uns richtig! Für Interessierte aus ganz Österreich steht auch ein Internat als Unterkunftsmöglichkeit zur Verfügung.